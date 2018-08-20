أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر مدير شركة الخدمات العامة بطبرق عمر الطيب الشريف من وقوع كارثة بيئية بعد أن أغلق مكب القمامة الرئيسي جنوب المدينة بمسافة 70 كم من ملاك الأرض الذين أبلغوني اليوم رسميًا بإغلاق المكب .

وأوضح الشريف – في تصريح لأخبار ليبيا 24 – أن مستخدمي الشركة توقفوا عن تجميع القمامة من شوارع المدينة والتي تبلغ أكثر من 100 طن يوميا، منوهًا إلى وقوع كارثة بيئية إذا لم يتم فتح المكب خاصة وغداً عيد الأضحى المبارك .

ومن جهته، أعلن بلدي طبرق عن مكان لتجميع جلود الأضاحي وأن تقوم شركة الخدمات بنقلها إلى المكب .

ولفت مدير شركة الخدمات العامة بطبرق إلى أنه بعد إغلاق المكب سوف تتجمع أطنان من القمامة والجلود ونتخوف من تعفنها رغم مطالبة البلدية من المواطنين بوضع الملح عليها ووضعها في أكياس وتحديد ساحة الجنسية سابقا لتجميعها .

وعرج المسؤول في حديثه إلى الكارثة البيئية من عامين بسبب تعفن الجلود ونخاف من تكرارها .

يشار أن بلدي طبرق تسعى منذ أيام لإنهاء الإجراءات المالية لدى الحكومة المؤقتة والخاصة بالمكب ولكن بسبب نقص بعض الأوراق تأخر الإجراء الذي سينتهي خلال أيام والبلدية لن تتوقف لإيجاد الحل السريع للمكب والذي يعتبر من أهم اولوياتها .