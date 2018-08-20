أخبار ليبيا 24-خاص

أكد عميد بلدية طبرق الناجي مازق في تصريح لأخبار ليبيا 24 أنه رحب بإرسال قطر أضاحي للعيد بعد أن سألته إحدى المنظمات إن كان لديه أي اعتراض على أي دولة تدعم الشعب الليبي ، فرد عليهم بأنه لا يعترض على أي دولة عربية أو إسلامية أو أجنبية تقدم مساعدات في هذه المناسبة.

وتابع “عندها سألني أحدهم: مثلا قطر؟ فقلت له لو قطر تقدم مساعدة فهي مرحب بها تقديراً لظروف الناس الصعبة للغاية.فلا سيولة والأسعار غالية والناس ستصبح بدون أضاحي يوم العيد. فأي دولة تقدم دعم في هذه الظروف فمرحب بها ومشكورة.

وكشف أن شحنة الأغنام من رومانيا وتبلغ 22,500 خروف لكل ليبيا تبلغ حصة طبرق منها 400 خروف.

ولفت إلى أن قطر تدخلت في الشحنة القادمة من رومانيا، مشدداً على وصولها إلى طبرق بطرق رسمية حيث دخلت الميناء وأنهى المخلص الجمركي اجراءاتها بحضور التاجر واللجنة المشكلة لاستلام الأضاحي وتم توزيعها على المنطقة من أمساعد حتى بنغازي والجغبوب ومعها كشف مرفق بحصة كل منطقة.

وقال مازق أن منظمات خيرية كثيرة تواصلت معه للسؤال عن الوضع في طبرق من حيث السيولة النقدية والأسعار، مشدداً على أن الأسعار غالية والسيولة الممنوحة من المصارف هي 400 دينار التي حسب رأيه لا يمكن أن تشتري خروفا للعيد.

وأضاف “هناك من لا يملك رصيداً في المصرف ليشتري من التاجر بصك نقدي.