أخبار ليبيا 24 – خاص

أقال الاتحاد الليبي لكرة القدم مدرب منتخب ليبيا للناشئين المدرب حبيب امبارك بعد انتقاده للاتحاد الليبي في معاملته للمنتخب الوطني للناشئين خلال معسكر تونس .

وكتب أمبارك على صفحته الخاصة بالفيس بوك، “أريد ان أوجه رسالة الى السيد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم إنه ليس للبعثة الرياضية شخص مالي، وليس لإداري الفريق عهدة مالية للمصروفات اليومية مثل الثلج وماء شفرات اتصال وكروت وما إلى ذلك .

وأوضح أمبارك أن الرياضيين لديهم الحق في المصروفات اليومية، وهؤلاء شباب صغار وأنت حرمتهم من حقهم، ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك والشباب بعدين عن أسرهم ويريدون التواصل مع ذويهم والتهنئة بالعيد وليس لديهم حق شراء شفرة هاتف للتواصل معهم .

وقال المدرب في التدوينة نفسها “أنا خلصت ضميري وحاولت ان أدافع على الشباب بقدر المستطاع واترك لكم التعليق وأنا شخصيا أتحمل النقد وكذلك المسئولية في التعامل مع هذه النماذج التي لا تخاف الله” .

يشار إلى أن منتخب الناشئين سيبدأ اليوم مشاركته في بطولة شمال إفريقيا حيث يلاقي تونس.