أخبار ليبيا 24 – خاص

علمت وكالة أخبار ليبيا 24 أن آمر محاور قوات الصاعقة رائد محمود الورفلي أصدر قرار بحل المجموعة رقم “50” التابع للقوات الخاصة والممتثل لأوامره وضمها بكافة أفرادها وآلياتها إلى الكتيبة “106” مجحفلة .

وبحسب مصدر مقرب من الورفلي فأن القرار جاء درءاً للفتن وحتى لا يتم الزج باسمه في أي أعمال هو بعيد كل البعد عنها .

ورائد محمود الورفلي شارك في تحرير عدد من الرهائن المصريين لدي المليشيات في راس لانوف وهو من أعمده الكرامه والجيش الليبي شارك في جميع معارك تحرير بنغازي والهلال النفطي وله صولات وجولات في معارك تحرير مطار بنينا وفقد الكثير من اصدقائه ورفقاء سلاحه وجنوده مما دفعه للانتقام من الإرهابيين وعلى طريقتهم وتصفيتهم أمام الناس والكاميرات، إضافة إلى تعرضه لأكثر من محاوله اغتيال كان آخرها محاولة تفجير رتل كان يقوده بمدينه بنغازي .