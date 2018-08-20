أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت هيأة الإحصاء السعودية اليوم الإثنين التاسع من ذي الحجة 1439هـ،أن إجمالي أعداد حجاج الداخل والخارج والقادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة 5:00 صباح يوم عرفة قد بلغ (2,368,873) حاجًا.

ونوهت الهيئة العامة للإحصاء أنَّ عدَّ الحجاج وحصرهم لموسم حج هذا العام 1439هـ عبر منافذ مكة المكرمة سيتوقف عند الساعة السادسة والنصف مع مغيب شمس اليوم الاثنين التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة)، وأنَّ موعد الإعلان النهائي عن إجمالي أعداد الحجاج سيتم بإذن الله بعد ساعات قليلة من مساء نفس اليوم، بينما حددت الهيئة الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء (يوم العيد) موعدًا لإصدار النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج 1439هـ على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء.

وبادر أكثر من مليوني حاج في التوافد إلى صعيد جبل عرفات، لأداء ركن الاكبر للحج بالوقوف في عرفات.