أخبار ليبيا 24 – خاص

أبدى مدير ميناء طبرق البحري عمر جلغاف استغرابه وتفاجئه من تصريحات عميد بلدية طبرق لقناة النبأ الفضائية – المحسوبة على التيار الإسلامي – بأن شحنة الأضاحي التي وصلت لميناء طبرق البحري بأنها من دولة قطر .

وأكد جلغاف – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن كل المستندات المرفقة مع الشحنة تفيد بأن شحنة الأغنام التي وصلت للميناء وعددها 22.500 رأس من الأغنام عن طريق شركة ” شهبندر ” وهي شركة ليبية يملكها تاجر من مدينة مصراتة والمستندات المرفقة تفيد بأن الشحنة من رومانيا .

وتابع مدير ميناء طبرق أنه إذا ثبتت أن الشحنة من قطر تعتبر الشركة المستوردة مزورة .

وقال المسؤول إنه وقع جدال كبير حول هذه الشحنة، والتي تم إنزال عدد 8000 رأس بمدينة طبرق ليتم توزيعها على المنطقة الشرقية بالكامل من خلال لجنة توزيع من حكماء طبرق .

وكشف جلغاف أنه لو ثبت التزوير في هذه الشحنة سنحيل إجراءات الشركة إلى الجهات الرقابية وسوف يمنع التعامل مع هذه الشركة وسوف يسحب ملف اعتمادها من مصرف ليبيا المركزي .

وغادرت السفينة البنمية وقائدها الأردني ميناء طبرق البحري ظهر اليوم الإثنين تاركتاً ورائها الكثير من علامات الاستفهام والجدل القائم بمدينة طبرق حول الشحنة وتصريحات عميد بلدية طبرق بالخصوص .