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ضبطت الأجهزة الأمنية القيادي لدى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل إمراجع رجب إبراهيم الشاعري الشهير “إمراجع القبيلي” في محل سكناه مختبئًا بعد فراره من محاور القتال في وسط المدينة.

وأكد مصدر من مدينة درنة أن” إمراجع ” من مواليد 1960 ومن سكان منطقة باب طبرق بالقرب من التقنية الطبية، وكان من المقربين من القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدعو عبدالحكيم بالحاج، وعمل معه لأكثر من العامين في مطار امعيتيقه في طرابلس بعد أحداث ثورة فبراير 2011 مباشرة.

وأوضح المصدر أن “القبيلي” شارك أيضا في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية إلى أن فر من محور وسط البلاد ومن المرجح أن فراره كان في 29 يوليو 2018، بالإضافة لديه شقيقه ” خالد ” سجين في سجن أبو سليم وتوفي به.

وأفاد المصدر أن “إمراجع” لديه ابن عمه ويدعى مجدي رمضان إبراهيم الشاعري من مواليد 1971 وسجن في سجن أبو سليم خلال العام 1999 وأفرج عنه في العام 2006، وشارك في أحداث 2011 وكان من منتسبي كتيبة ” النور ” التابعة للمقاتلة والتحق بعدها بمجلس شورى مجاهدي درنة المنحل عند إعلان تأسيسه في نوفمبر 2014 .