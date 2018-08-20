أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا عن رفض شحنة مواد غذائية نوع السلعة عصير بنكهة التفاح والبرتقال العلامة التجارية “yubbi”.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن أسباب رفض الشحنة هو لانخفاض نسبة المواد الصلبة عن الحد المسموح به

وأفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن بلد المنشأ والمصدر رومانيا، لافتا إلى أن تاريخ الصلاحية 11-2017 إلى 11-2018.

وذكر المركز أن الكمية 147 حزمة (الشحنة مشتركة مع أصناف مفرج عنها)، مشيرًا إلى أن نقطة وصول الشحنة فرع مصراتة.

كما أعلن المركز أيضًا رفضه لشحنة ماء البردقوش العلامة التجارية “الحرمين” بلد المنشأ والمصدر باكستان.

وبين المركز أن أسباب الرفض لمخالفتها المواصفات القياسية المعتمدة من ناحية الخواص الكيميائية، موضحًا أن الكمية 300 كرتونة، وتاريخ الصلاحية 9-2017 إلى 8-2022، ونقطة وصولها فرع مصراتة.