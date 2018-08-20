أخبار ليبيا24

قتل في مدنية مصراتة أمس الأول السبت أحد أبرز العناصر الإرهابية يدعى عبدالقادر افنيش متأثرًا بجراحه البليغة في إحدى مشافي المدينة بعد إصابته أثناء عملية اعتقاله ومقاومته لرجال الأمن.

افنيش الشهير بـ “اقدوره” من مواليد 1987 ومن سكان مدينة إجدابيا خلال العامين 2012 و 2013 أصبح نشطا في نقل المسلحين تابعين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب وأيضا شراء ونقل الأسلحة والذخائر لصالح التنظيمات عبر الصحراء بحكم خبرته وتنقلاته عبرها وبالتعاون مع الإرهابي ” الساعدي النوفلي ” وكانت عملياتهم تجري من والى مالي وليبيا وداخل التراب الليبي.

ويعد “اقدوره” من المقربين للقيادي لدى تنظيم أنصار الشريعة ” الساعدي النوفلي ” المكني “أبي عبدالله” و “خطاب” المسجون في إحدى سجون مصراتة بعد إلقاء القبض عليه في أكتوبر 2017.

وساهم الإرهابي “افنيش” في نقل الذخائر والأسلحة لمصريين واستلام جرحاهم وعلاجهم في مدينة إجدابيا بعد معركة عرفت باسم ( نقطة 100 بمنطقة الفرافرة – مصر ) والتي هجم عليها مسلحوا تنظيم القاعدة في يوليو 2014 .

وظهر “اقدوره” في مقطع مرئي في إحدى المناطق الصحراوية وكان معه القيادي الجزائري التابع لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب ” مختار بلمختار ” الشهير “الأعور” والمكني “خالد أبوالعباس”.

بعد سيطرة القوات المسلحة الليبية على مدينة إجدابيا وتطهيرها من الجماعات الإرهابية فر كغيره من العناصر الإرهابية إلى مدينة مصراتة والتحق بعدها بسرايا الدفاع عن بنغازي وظهر في البيان المتلفز التأسيسي لما أسموه “سرايا الدفاع”.

شارك في الهجوم علي الهلال النفطي ومدينة إجدابيا ومناطق شرق إجدابيا خلال يوليو 2016 والتي قتل فيها شقيقه عبدالمنعم مواليد 1985 في منطقة “اجليدايه” شرقي إجدابيا وكان من ضمن سرية المهاجرين.