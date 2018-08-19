أخبار ليبيا 24

نفى مدير الادارة العامة لصندوق الزكاة بالحكومة المؤقتة على المسماري ما أذاعته قناة النبأ بشأن استلامهم أضاحي كهدية من قطر .

وأكد المسماري في تصريح هاتفي لقناة الفضائية الليبية أن صندوق الزكاة لم يتلقى أضاحي من دولة قطر أو من أي دولة عربية، واصفاً ما ورد عبر قناة النبأ بغير الصحيح جملة وتفصيلا .

وأوضح أنه تم استيراد سبعة آلاف رأس من الأغنام وشراؤها من أموال الدولة الليبية وزعت على الفقراء المقيدين بسجلات صندوق الزكاة بالحكومة المؤقتة .

وكانت قناة النبأ الداعمة للتيارات المتطرفة في ليبيا ولتوجهات دولة قطر قد أوردت خبرا يقول أن شركات محلية ليبية تلقت ثلاثون ألف أضحية كهدية من قطر وتم توزيع عشرة آلاف منها على المنطقة الشرقية عبر صندوق الزكاة وهو ما نفاه لقناة ليبيا الفضائية مدير الادارة العامة لصندوق الزكاة بالحكومة المؤقتة علي المسماري جملة وتفصيلا .

ويترافق نفي مدير الادارة العامة لصندوق الزكاة بالحكومة المؤقتة على المسماري مع قول مدير عام ميناء طبرق البحري عمر جلغاف في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن سفينة وصلت إلى ميناء طبرق البحري وعلى متنها 22.500 رأس من الأغنام قادمة من دولة رومانيا وهي لتاجر ليبي تبرع منها بعدد 8 ألاف رأس للفقراء والمساكين وسيتم توزيعها على عدد من البلديات من أمساعد شرقا إلى بنغازي غربا .

وأوضح جلغاف أن عددا من مشائخ طبرق قد تكفل بتوزيع حصة طبرق مع مكتب أوقاف طبرق ولجنة الأزمة.

كما تحدث عن وصول سفينتين اليوميين الماضيين تحمل أغنام واحدة تحمل 13الف والأخرى 5.700 وهي خاصة بتجار ليبيين عن طريق الإعتمادات وقد سعرت وزارة الاقتصاد أسعار هذه الأغنام 350 دينار نقداً و400 دينار صك .