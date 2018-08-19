أخبار ليبيا 24

بينت التقارير الواردة من مكتب الإصحاح البيئي ببلدية البيضاء ومكتب الصحة الحيوانية ونتيجة تحليل العينات الواردة من قسم البحوث والاستشارات بكلية الطب البيطري جامعة عمر المختار أن الأغنام المستوردة لغرض الذبح تعاني من إصابات بالدودة الكبدية “الفاشيولا”.

وقالت تلك التقارير أن ذلك جاء على الرغم من أن الشروط الصحة البيطرية الليبية الخاصة باستيراد الأغنام والماعز لغرض الذبح تنص في فقرتها الثالثة على خلوها من الطفيليات الداخلية والخارجية.

وأرجعت هذه الإصابات إلى عدم بقاء هذه الأغنام في الحجر البيطري خلال الفترة المطلوبة للحجر.

ودعت إلى الحرص عند الذبح وإعدام الكبد في حالة وجود الديدان بها.