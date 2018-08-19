أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى المدون أمير موسى علم أهالي مدينة طبرق بإرسال أمير دولة قطر تميم بن حمد 8 آلاف أضحية متبرع بها لمدينة طبرق بحسب ما ذكرت قناة النبأ الداعمة للتيارات الإرهابية في ليبيا.

وقال موسى في تدوينة على حسابه الشخصي على الفيسبوك أن شركة النيرون المميز التابعة لرجل الأعمال “المصراتي” حسن شابة استملت الأضاحي من دولة قطر وقامت بتوزيعها تحت اسم تبرعات من رجل أعمال ليبي .

وطالب المدون بأن يتم إعادة كل الأضاحي التي أرسلتها قطر للمدن الليبية.

وكانت قناة النبأ قد أذاعت خبراً عاجلاً مفاده أن أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة قد أرسل 30 ألف أضحية مساعدة لليبيين منهن 8000 لبرقة.

كما نشرت القناة عبر موقعها الالكتروني خبرا تحت عنوان “أمير قطر يهدي الشعب الليبي 30 ألف أضحية” قالت فيه أن شركات محلية وردت أكثر من 30 ألف أضحية هدية من أمير دولة قطر لأخوته الشعب الليبي.

وأضاف موقع النبأ أن الأضاحي مُنحت “هدية شخصية من الأمير تميم بن حمد إلى أشقائه في الشعب الليبي وليس عبر المؤسسات والمنظمات الأهلية الخيرية في قطر”.

من جانبه قال مدير عام ميناء طبرق البحري عمر جلغاف في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن سفينة وصلت إلى ميناء طبرق البحري وعلى متنها 22.500 رأس من الأغنام قادمة من دولة رومانيا وهي لتاجر ليبي تبرع منها بعدد 8 ألاف رأس للفقراء والمساكين وسيتم توزيعها على عدد من البلديات من أمساعد شرقا إلى بنغازي غربا .

وأوضح جلغاف أن عددا من مشائخ طبرق قد تكفل بتوزيع حصة طبرق مع مكتب أوقاف طبرق ولجنة الأزمة.

كما تحدث عن وصول سفينتين اليوميين الماضيين تحمل أغنام واحدة تحمل 13الف والأخرى 5.700 وهي خاصة بتجار ليبيين عن طريق الإعتمادات وقد سعرت وزارة الاقتصاد أسعار هذه الأغنام 350 دينار نقداً و400 دينار صك .