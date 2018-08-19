أخبار ليبيا24- خاص

علمت “أخبار ليبيا24″ أن هناك مقرًا تابعًا لجهاز الهجرة غير الشرعية في منطقة بودزيرة في مدينة بنغازي تبعيته لحكومة الوفاق الوطني تمارس فيه تجاوزات وممارسات مهينة ضد المعتقلين فيه وابتزازهم إضافة إلى أن المقر غير مجهز لتوقيف أو احتجاز المهاجرين.

وقال مصدر أمني أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية منقسم، وذلك على خلفية ما ذكره شاهد عيان من وجود تجاوزات تحدث داخل مقر الجهاز في منطقة بودزيرة خلف سوق مواد البناء أو ما يعرف بالمنطقة الصناعية.

وأضاف الشاهد نقلا عن المصدر الأمني الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته أنه كان يتم داخل المقر ابتزاز للمهاجرين إضافة إلى أن المكان الذي يتم فيه الاحتجاز غير صالح لإيواء البشر.

وأشار المصدر الأمني لـ”أخبار ليبيا24″ إلى أن المقر في منطقة بودزيرة شرق بنغازي لا يتبع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية بل يتبع لحكومة الوفاق وينحصر عملهم في التحري وجمع المعلومات ولايوجد صلاحية لديهم لإيواء المهجرين أو احتجازهم لأكثر من ساعتين.

وأكد أن المقر المشار إليه كان في السابق ورشة ما يعرف بـ”ساسكو” ويتم حجز المهجرين في “بوكة “وهي مكان لتغيير زيوت الشاحنات، لافتا إلى أن المسؤول على المقر صدر في حقه قرار إيقاف من قبل الجهاز في المنطقة الشرقية.

وكان معاون رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد محمد الصديق أصدر قراراً بإلغاء مقر لجهاز الهجرة في منطقة بودزيرة في مدينة بنغازي واعتبار مقر الجهاز في منطقة قنفودة هو المقر الوحيد للإيواء.

وهاجم مسلحون الأيام الماضية مقر الهجرة غير الشرعية في منطقة بودزيرة وقاموا بإتلاف محتوياته وهروب المحتجزين من عدد من الجنسيات العربية والأفريقية.

ومن جهته، قال مسؤول الإعلام في جهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية أمجد الورفلي إن مجموعة مجهولة هاجمت المقر غير الشرعي للهجرة في بودزيرة وتم تهريب مهاجرين والذين تم القبض عليهم وإيواءهم في مركز الإيواء في قنفودة بإجراءات رسمية.