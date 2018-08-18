أخبار ليبيا 24 – خاص

يحتضن نادي الأولمبي بمدينة الزاوية نهائيات فئة الامال لكرة اليد في الخامس عشر من أكتوبر المقبل، فيما ستكون مسابقة فئة الناشئين بمدينة المرج في الخامس من أكتوبر المقبل، أما فئة الأواسط فستقام بمدينة مصراتة في الخامس والعشرين من الشهر نفسه .

هذا وسيتأهل من اتحاد المنطقة الأولى فريقان واتحاد المنطقة الثانية فريقان ويضاف إليهما فريق من المنطقة المستضيفة .

وجاء تحديد المكان المسابقات خلال اجتماع إدارة الاتحاد الليبي لكرة اليد عقد صباح أمس الجمعة بقاعة فندق الهديل بمدينة البيضاء على هامش نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد التى اختتمت بتتويج فريق الاتحاد ببطولة الدوري.