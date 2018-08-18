أخبار ليبيا 24 – خاص

عادت حوالي “75” عائلة من أهالي مدينة تاورغاء المهجرة إلى ديارهم بعد تهجير دام أكثر من سبع سنوات على يد مليشيات مصراتة .

وكانت الهيأة الليبية للإغاثة أمس الجمعة في استقبال العائلات عند دخولها حيث قدمت بعض المساعدات العاجلة للعائلات ليتسنى لهم الإقامة.

وتمكنت العائلات من دخول المدينة بحضور عدد من أهالي مدينة طمينة وعضو لجنة متابعة العودة عن مدينة مصراتة يوسف الزرزاح، وعبد الرحمن الشكشاك رئيس المجلس المحلي تاورغاء، وأحمد إسماعيل مدير مكتب وزير الدولة للنازحين والسيد بالقاسم القنطري وعدد من المجتمع المدني التاورغي.

ودعا وزير الدولة لشؤون النازحين باقي العائلات والأهالي للعودة إلى مدينتهم وديارهم، متعهدًا بمتابعة كل الاحتياجات اللازمة للعائلات وسنحاول توفيرها حسب المتاح.