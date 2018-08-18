أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار اجتماع بشركة الخدمات العامة للنظافة والشركات المساندة العاملة في مجال النظافة، بحضور وكيل ديوان بلدية بنغازي عمر نشاد ومسئول ملف النظافة صلاح الفسى , وذلك لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بأداء عملهم، والصعوبات التي تواجهم .

وحث العبار خلال الاجتماع صباح اليوم بمقر البلدية هذه الشركات على ضرورة مضاعفة جهودها خلال أيام عيد الأضحى المبارك والإسراع فى نقل مخلفات اضاحى العيد أول بأول وفق البرنامج الذي أعدته بلدية بنغازي ,

واتخذ الحضور خلال الاجتماع حزمة من إجراءات منها التنسيق مع الهيأة العامة للأوقاف والمجالس المحلية للإحياء بتحديد مواقع تجميع جلود اضاحى العيد موزعه فى كل مناطق المدينة, وتكليف جهاز الحرس البلدي على القيام بدوريات لضبط اى مخالفات من شأنها الضرر بالبيئة والصحة العامة .

وتهيب بلدية بنغازي بالسادة المواطنين للتعاون والتفاعل الإيجابي مع شركات النظافة بوضع الجلود فى الأماكن المخصصة لهذا الغرض .