أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر منطقة الخليج العسكرية وآمر غرفة عمليات أجدابيا عميد فوزي المنصوري ورود معلومات تفيد بوجود تحشيد عسكري للجماعات الإرهابية للهجوم على الموانئ النفطية قبيل عيد الأضحي المبارك .

وأوضح المنصوري أن هذه المجموعات المسلحة تابعة للمدعو إبراهيم الجضران وما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي ودرنة .

وقال المنصوري إن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لصد أي هجوم على خليج سرت أو على أي مدينة ليبية كانت خلال فترة العيد المبارك .

وأشار المصدر العسكري إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول استغلال فترة العيد المبارك نظراً لمنح الإجازات والعطلات الرسمية للقوات المسلحة، مضيفاً أن قائد الجيش إعلان حالة الاستعداد القصوي في المنطقة ولن تعطي إجازة لأفراد الجيش المكلفين بحماية الحقول .

وكانت وكالة أخبار ليبيا 24، قد نشرت في وقتاً لاحق، أن المكتب الإعلامي المنطقة الوسطي التابع للجيش الليبي أعلن رصد مرور أرتال تابعة للجماعات الإرهابية التابعة للمدعو إبراهيم الجضران وبقايا سرايا الدفاع عن بنغازي القريبة من تنظيم القاعدة على بعد 80 كيلومتر شمال الجفره

وبحسب المكتب الإعلامي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فقد تم رصد أربعة مجموعات من المليشيات والعناصر الإرهابية تجهز نفسها وتنتقل على دفعات في ساعات متأجرة من الليل والصباح الباكر إلى منطاق متفرقة في ضواحي مدينة سرت وخشوم الخيل وزمزم ووادي بي ومشروع أللود الزراعي .

يشار إلى أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أصدر تعليماته بضرورة الإبقاء على حالة التأهب القصوى ودحر كل من تسول له نفسه المساس بقوت الليبيين وأمنهم وسلامتهم .

وجاءت هذه التعليمات عقب اجتماعه الأخير في منطقة الرجمة بآمر منطقة الخليج العسكرية وأمراء الوحدات العسكرية المنتشرة على طول تلك المنطقة.