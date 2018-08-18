أخبار ليبيا 24 – خاص

التقت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة صباح اليوم في العاصمة طرابلس.

وأعربت نائب الممثل الخاص عن دعم الأمم المتحدة الثابت لاستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسات السيادية الليبية المماثلة ورفض أية تهديدات تطال المؤسسة وموظفيها.

وبحث الطرفان الأوضاع الأمنية في طرابلس وفي ليبيا والضغوط التي تتعرض لها المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الجماعات المسلحة وتدخلها غير القانوني في شؤون إدارة المؤسسة.

وأكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تضع مشكلة تهريب الوقود بين أولوياتها وشرح الخطوات التي تم اتخاذها بالإضافة إلى الخطط الموضوعة التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة وإيصال المحروقات إلى جميع مناطق ليبيا.

وأكد أن على المجتمع الدولي والدول المجاورة لعب دور أكبر لمساندة ليبيا. وجدد مطالبته لجميع المؤسسات الليبية للالتزام بمبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة خصوصا بما يتعلق بتوزيع إيرادات النفط.

وعبرت وليامز عن دعم الأمم المتحدة الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط كونها الجهة الشرعية الوحيدة المعنية بإدارة قطاع النفط والغاز في ليبيا. كما تمنت التوفيق لمجلس الإدارة في النهوض بالقطاع رغم التحديات الهائلة التي تواجهه.