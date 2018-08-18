أخبار ليبيا 24-خاص

قال عميد بلدية توكرة محمود الشريمه في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني النقيب فرج اقعيم سيتم الإفراج عنه يوم غد الأحد بعد إتمام إجراءات الإفراج.

وكان الشريمه قد ترأس وفداً لقبيلة العبادلة إلى مقر القيادة العامة للجيش الليبي بالرجمة والتقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لمناقشة الإفراج عن النقيب فرج اقعيم .

الجدير بالذكر أن قوة عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي قد اعتقلت وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني النقيب فرج اقعيم العبدلي في شهر نوفمبر 2017 بعد مهاجمة مقره بمنطقة برسس.