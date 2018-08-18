أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مؤسسة كوفي عنان، السبت، وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الحائز على جائزة نوبل للسلام، بمستشفى في برن بسويسرا، عن عمر ناهز 80 عاما.

وشغل عنان منصب الأمين العام للأمم المتحدة في الفترة من يناير 1997 حتى ديسمبر 2006، ونال بالاشتراك مع الأمم المتحدة جائزة نوبل للسلام عام 2001، لجهودهما في مجال حقوق الإنسان ونزع فتيل الصراعات في العالم.

وفي أغسطس 2012 قدم استقالته من منصبه موفدا عربيا ودوليا لسوريا في غمرة تصاعد النزاع وخروجه عن السيطرة، ملقيا باللوم على “تبادل الاتهامات والسباب” داخل مجلس الأمن كأحد أسباب قراره بالتخلي عن دوره كوسيط دولي في الأزمة السورية.

وعرف عن عنان معارضته لغزو العراق عام 2003، إلى جانب معارضته للبرنامج النووي الإيراني.