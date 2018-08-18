أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المكتب الإعلامي المنطقة الوسطي التابع للجيش الليبي عن رصد مرور أرتال تابعة للجماعات الإرهابية التابعة للمدعو إبراهيم الجضران وبقايا سرايا الدفاع عن بنغازي القريبة من تنظيم القاعدة على بعد 80 كيلومتر شمال الجفره

وبحسب المكتب الإعلامي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فقد تم رصد أربعة مجموعات من المليشيات والعناصر الإرهابية تجهز نفسها وتنتقل على دفعات في ساعات متأجرة من الليل والصباح الباكر إلى منطاق متفرقة في ضواحي مدينة سرت وخشوم الخيل وزمزم ووادي بي ومشروع أللود الزراعي .

يشار إلى أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أصدر تعليماته بضرورة الإبقاء على حالة التأهب القصوى ودحر كل من تسول له نفسه المساس بقوت الليبيين وأمنهم وسلامتهم .

وجاءت هذه التعليمات عقب اجتماعه الأخير في منطقة الرجمة بآمر منطقة الخليج العسكرية وأمراء الوحدات العسكرية المنتشرة على طول تلك المنطقة.

واطلع حفتر خلال الاجتماع على أوضاع الهلال النفطي واستتباب الأمن في تلك المنطقة الممتدة من إجدابيا شرقا وحتى بن جواد غربا، بالإضافة إلى اطلاعه على انتصارات القوات المسلحة في دحر جيوب الجماعات الإرهابية التي تهاجم بين الفينة، والأخرى بعض الأهداف الحيوية بجنوب وغرب البلاد.