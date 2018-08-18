أخبار ليبيا 24 – خاص

توج فريق الاتحاد لكرة اليد ببطولة ليبيا للعبة للمرة العاشرة في تاريخه .

وجاء تتويج الاتحاد عقب تفوقه على نظيرة الأهلي بنغازي بنتيجة ( 23 ×31 ) في الجولة الأخيرة من النهائيات التي احتضنتها مساء اليوم الجمعة مدينة البيضاء .

حيث انتهت نتيجة الشوط الأول من اللقاء لصالح فريق الاتحاد بنتيجة 17-10 .

وانطلقت النهائيات الأربعاء الماضي بمدينة البيضاء في مرحلتها الرابعة والنهائية لبطولة ليبيا لكرة اليد بمشاركة الأندية الأربعة المتأهلة للمربع الذهبي، الاتحاد والأهلي طرابلس والجزيرة والأهلي بنغازي.