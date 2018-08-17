أخبار ليبيا 24 – خاص

أصبح سكان حي المنارة في طبرق على انفجار خط المياه الرئيسي في أكبر أحياء المدينة مما تسبب في قطع المياه على نصف المدينة .

وقال مدير إدارة المشروعات في هيأة الموارد المائية في الحكومة المؤقتة أمجد المنصوري لـ”أخبار ليبيا24″ إن هذا الانفجار الذي حدث في خط المياه الرئيسي في حي المنارة في طبرق هو بسبب المواصفات السيئة لنوع الأنبوب”.

وأضاف المنصوري أن الأنبوب من مادة البلوثلين بقطر 600 وهذه المادة لاتتوافق مع الضغط في هذا الخط وهو بطول 1200 متر والذي نفذ في عام 2010 .

وأوضح مدير الإدارة أن المشكلة الثانية بعد هذا الانفجار أنه لا يوجد صمام رئيسي لإيقاف المياه المهدر إلا من عند مفترق “السنينات” والذي يتوجب إغلاقه قطع المياه على نصف المدينة.

وأكد المنصوري أن هيأة الموارد المائية في الحكومة المؤقتة تسعى جاهدةً على حل كل مشاكل المياه بكل المدن منها مدينة طبرق التي أولت الهيأة الاهتمام بها كذلك اهتمام رئاسة الوزراء بالمدينة بعد زيارة رئيس الوزراء لها واعتماد العديد من المشاريع في البلدية.

وأشار مدير الإدارة إلى أن هيأة الموارد المائية قد تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع استبدال هذا الخط بأنابيب من مادة الدكتايل والتي يمتد عمرها لأكثر من 20 سنة وسوف تشرع الهيأة بالاستبدال بعد عيد الأضحى المبارك.

ومن جهته، قال وكيل ديوان بلدية طبرق عبدالله أسحام لـ”أخبار ليبيا24″ إن البلدية أولت اهتماماً كبيراً بالمياه في المدينة رغم قلة الإمكانيات كذلك جهود هيأة المياه ورئاسة الوزراء لتنفيذ العديد من المشاريع في مجال المياه وغيرها .

ولفت أسحام إلى أن هذا الانفجار ليس بالانفجار الأول ولكن سبقه أكثر من 6 تسربات بسبب بعض الأخطاء الفنية في هذا الخط الذي تمت صيانته بعد شهر رمضان الماضي حيث تم تنفيذه منذ أكثر من 8 سنوات.