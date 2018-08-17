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تمكن قسم مكافحة الحريق بمجمع مليتة من السيطرة الكاملة على حريق مفتعل من جهة إجرامية غير معروفة استهدفت خط الغاز (الوفاء – مليتة) بالقرب من محطة 15 بالعجيلات.

وأشار مصدر مطلع إلى أنّ هذه الحادثة لم تسبب أية أضرار للخط السالف ذكره، لافتا إلى أن بعض التحقيقات الأولية تفيد بأن الحريق كان نتيجة لعمل تخريبي إجرامي، حيث تم العثور على بعض قذائف “آر بي جي” وكمية من البنزين وبعض إطارات السيارات في مكان الحادث.

وأضاف المصدر أن إدارة الأمن الصناعي تعمل بكل من المؤسسة الوطنية للنفط ومجمع مليته مع حرس المنشآت النفطية والجهات المختصة للتحقيق في هذا الصدد ومعرفة من يقف خلف هذه الأفعال الشنيعة.

ومن جهته، ندد مجلس إدارة المؤسسة بهذا العمل الإجرامي، ويؤكّد على أنّ المؤسسة الوطنية للنفط ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة هؤلاء المجرمين الذي يمثّلون تهديدا لقوت الشعب الليبي.