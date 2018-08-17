أخبار ليبيا24- خاص

توج فريق السويحلي بلقب كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 19 سنة بعد التفوق على المروج بثلاث أشواط لصفر في النهائي الذي جمع الفريقين في مجمع المرحوم سليمان الضراط في مدينة بنغازي ليجمع فريق السويحلي تحت 19 سنة لقبي الدوري والكأس .

وقد شهد اللقاء النهائي حضور عديد الشخصيات الرياضيه أبرزها عدنان البكباك رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة .

وفِي احتفالية الختام تم تتويجً السويحلي وتكريم الفرق المشاركه كما تم تكريم أفضل اللاعبين في بطولتي الدوري والكأس وجاءت على النحو التالي

أفضل مرسل اللاعب محمد أبراهيم هب الريح من فريق السويحلي

أفضل حائط صد لاعب فريق النصر محمد مصباح بوسف رقم

أفضل لاعب مستقبل لاعب مصطفى بن ساسي من فريق السويحلي.

أفضل لاعب معد من فريق السويحلى منذر شاحوت

أفضل لاعب ضارب من فريق السويحلي اللاعب محمد قرواش

أفضل لاعب حر من فريق السويحلي رقم ” 6 ” اللاعب علي محمد الأشلم

أفضل لاعب شامل من فريق السويحلي اللاعب ثوبان شاحوت