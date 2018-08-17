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قامت مليشيا مسلحة تتمركز بمنطقة العزيزية في طرابلس باستعمال القوة لمنع عبور سائقي شاحنات نقل الوقود والتي كانت متوجهة إلى مناطق الجبل الغربي.

وذكر مكتب إعلام المؤسسة الليبية للنفط أنه حسب المعلومات الأولية الواردة إلى المؤسسة وشركة البريقة لتسويق النفط عن هذه الواقعة ، قامت هذا المليشيا بهذا العمل بهدف خلق أزمة تزويدات وقود ضمن تداعيات الحملة الإعلامية والمزاعم والاتهامات التي يقوم بها رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد عبد الله الهجرسي.

وأضاف المكتب أن الهجرسي يهدف من ورائه هذه العملية بث البلبلة والفوضى وسط الشارع الليبي ومحاولة إيهامه للرأي العام بأن وجوده على رأس لجنة أزمة الوقود و الغاز الوهمية، سيكون الضامن الوحيد لوصول الوقود والغاز إلى المواطنين، وأن الإجراءات التي قامت بها شركة البريقة لتسويق النفط، لإعادة تنظيم العمل بها و بما يحقق وصول الوقود للمواطن دون تعثر، وإلغاء الأجسام الموازية بالشركة والقضاء على أعمال التهريب الجارية هو السبب وراء عدم وصول الوقود إليهم.

وأكد مكتب الإعلام أنه بناء على ذلك قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتقديم بلاغ بالواقعة إلى النائب العام وتدرس حالياً حلول سريعة وفعالة لإيصال الوقود إلى المنطقة لتفادي الأزمة.

وأعلن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط استنكاره لهذا العمل الذي يضع المصالح الشخصية فوق مصلحة المواطنين الليبيين، ويدعو جميع الجهات إلى إدانة هذه التصرفات المشينة التي تعبث بحياة الليبيين خصوصاً في هذه الفترة الصعبة التي يعيشها الوطن.