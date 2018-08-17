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طالبت بلدية بوسليم بتشكيل لجنة تحقيق لكافة المسئولين الذين تم تكليفهم بعملية بتوريد الأضاحي.

وحملت البلدية من خلال بيان لها حكومة الوفاق والأجهزة التنفيذية التابعة لها ومصرف ليبيا المركزي المسئولية لعدم توريد الأضاحي بالكميات المطلوبة لسد احتياجات السوق المحلي وبالأسعار المناسبة وفِي الوقت المناسب لكي تصل لكل أسرة ليبية.

وأشارت بلدية بوسليم في بيانها أن 16 شركة لم تتواصل مع لجنة مشكلة من البلدية بالرغم من دعوتها لاجتماع تنسيقي لم تلبي دعوته سوي شركة وطنية واحدة .

وأكدت البلدية أن الشركات الوطنية المتقدمة للحصول على الاعتمادات لم تلتزم بتقديم أوراقها ومستنداتها لمراقب الاقتصاد بالبلدية لتحديد التسعيرة بحسب ما نص علية القرار الصادر من المجلس الرئاسي