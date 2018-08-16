أخبار ليبيا 24 – خاص

أقفلت وحدة متابعة الصيدليات والعيادات الخاصة بجهاز الحرس البلدي بنغازي وبالتعاون مع مركز الرقابة على الأدوية عدد من العيادات الخاصة والصيدليات بمدينة بنغازي لمخالفتها شروط السلامة والمهنية .

وأكد آمر دوريات وحدة الصيدليات بجهاز الحري البلدي مساعد ضابط عماد البرعصي قفل مجموعة من العيادات الخاصة والصيدليات لوجود العديد من المخالفات داخلها .

وأفاد البرعصي إن عناصر وحدة الصيدليات والعيادات ضبطت أدوية منتهية الصلاحية ومواد تستعمل في تعقيم وأدوات تستعمل في جراحة الأسنان غير صالحة للاستعمال .

وأشار إلى عدم وجود إجراءات قانونية لبعض الصيدليات والعيادات وتنقص البعض الآخر استكمال إجراءاتها، موضحاً أنه تم ضبط تواجد أطباء وأطاقم للتمريض ليس لديهم إذن لمزاولة المهنة .

وأكد آمر دوريات وحدة الصيدليات بجهاز الحري البلدي استمرار الحملة لضبط ورصد كافة المخالفات داخل العيادات والصيدليات .