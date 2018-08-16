أخبار ليبيا 24-خاص

تقول الوكيل المساعد لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل في الحكومة الموقتة سحر بانون أن قادة الإرهابيين المقبوض عليهم هم من غير العرب كما تكشف عن الوضع القانوني لـ”أشبال الدواعش”، وتفتح ملف جرائم كتيبة الكانيات.

كل ذلك وغيره في حوار خاص لها مع أخبار ليبيا 24:-

حاورتها-نهلة الحاسي

س:حدثينا عن طبيعة عملك كوكيل مساعد لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل في الحكومة الموقتة ؟

ج:متابعة السجون داخل وزارة العدل ورصد اي انتهاك يقع داخل مؤسسات الاصلاح والتاهيل واستقبال الشكاوي سواء كان من النزلاء او من نزلاء السجون العسكريه لتحال لجهات الاختصاص بالاضافة لمتابعة ملفات السجناء الليبيين بالخارج والعمل علي ارجاعهم للوطن حيث تم تشكيل لجنة عام 2013 و ترأستها بصفتي وكيل حقوق الانسان وكانت تضم اعضاء من وزارة الخارجية حيث تم العمل علي ارجاع عدد من السجناء الليبين من دول الجوار ك مصر وتونس والاردن والعراق وفقآ للاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول بالاضافه لترحيلنا لبعض السجناء الاجانب لدولهم كدولة السودان حيث تم ترحيل 12 نزيل سوداني الي السودان بعد صدور الحكم فيهم بشكل نهائي …فمن حقنا نقل النزلاء او طلب العفو عن النزلاء. وكذلك متابعة الشكاوي التي ترد من اسر ضحايا الخطف او القتل من قبل الملشيات حيث نتتبع المعلومات التي تصلنا حتي نتوصل الي معلومات بشان الجهة التي قامت بالخطف او القتل الي جانب هذه الاعمال مطلوب من ليبيا تقديم تقرير كل اربع سنواتحول ملف حقوق الانسان واخر تقرير كان عام 2014 في مدينة جنيف وتم تقديمة امام 100 دولة عربية واجنبية.

س:قبضت القوات المسلحة على العديد من الارهابيين خلال معركة تحرير درنه وبنغازي. هل هولاء يقبعون في سجون خاضعة للوزارة؟

ج:هم بالفعل يقبعون داخل سجون وزارة الدفاع والشرطة العسكرية نظرآ لأنها مؤمنة بشكل كامل من قبل الشرطة العسكرية والشرطة القضائية ، إلا أنهم يخضعون لسيطرة وزارة الدفاع حيث يتم البث في قضايهم امام النيابه العسكريه ثم تحال للمحكمه العسكريه للاختصاص ونحن وظيفتنا متابعة حالتهم الصحية ورصد اي انتهاك او تجاوز قد يصدر في حقهم ونحيله للمدعي العام العسكري قبل صدور حكم المحكمة فيهم.

س:ماهي اعدادهم وجنسياتهم؟

ج: تختلف جنسياتهم بعضهم من دول عربيه وبعضهم الأخر من دول غير عربية والغير مفاجئ أن القادة غير ليبيين.

س:هل طلب التفاوض من قبل دولهم لتسليمهم ؟

ج: في القضايا الاخرى قد يتم تبادل سجناء او تسليم سجين لدولته الا ان قضايا الارهاب لا يتم العمل فيها بهذا الشكل نظرآ لانها قضايا تمس امن الدولة ..الا ان دولهم عند سماعها بوجود عنصر ارهابي يحمل جنسيتها تشترك في التحقيق مع الجهات المختصة لان الارهابي قبل ان ياتي لليبيا قام بتنفيذ عمليات ارهابيه في دولته.

س: تخضع السجون في غرب ليبيا لسيطرة المليشيات وبخاصة الجماعات المقاتلة ..هل تصلكم معلومات عن طريقة معاملتهم؟

ج:ان التعامل مع المليشيات يشبه التعامل مع الطفل تحاول ان تعمل وفق شروطهم حتي تتحصل علي معلومات عن النزلاء الموجودين داخل سجونهم حتي يقدموا معلومات بشان النزلاء حتي تضمن حقوقهم فنحن نتعامل مع جهة لا سلطة قانونية عليها ولا تدرج اسماء النزلاء داخل المنظومة حتي نتحصلوا علي معلومات بشانهم لذلك فالمهمة هنا صعبه لاننا لا نعرف اعدادهم اواسماءهم او سبب الزج بهم داخل السجون الا من خلال البلغات الواردة من اهالي الضحايا ومن هنا تاتي مهمتنا بمعرفة اوضاعهم الصحية ومحاولة زيارتهم لمعرفة وضعهم علي ارض الواقع بالاضافة إلى وجود سجون نحن لا نعلم بوجودها حتي الان او باعداد المعتقلين فيها . فهناك العديد من الانتهاكات بالمدن الغربيه تم توثيقها عبر التواصل مع عائلات الضحايا حيث تمارس الملشيات جرائم غير الاعتقالات بهدف الابتزاز او القتل حيث رصدنا خلال عام 2015 -2016-2017 قيامها بعمليات ابادة جماعية لبعض الاسرويتم تصفيتهم بالكامل ويسمى هذا النوع من الجرائم بقضايا الكراهية او التميز العنصري ففي ترهونه تتم عمليات ابادة جماعية لعائلات بالكامل كانت تتبع النظام السابق ومنفذو هذه العمليات هم كتائب الكاينات التابعة للجماعات المقاتلة ويتم تصفيتهم نظرآ لهويتهم السياسية فأكبر فرد في عائلة العاشوري يبلغ من العمر 72 عام وأصغر فرد يبلغ عمره6 سنوات بالاضافة لعائلة النعاجي وتتكون من 16 فرد وعائلة الترهوني.

س:هل هناك أطفال دواعش سلموا لكم من قبل قوات الجيش؟حدثينا عن تجربتكم مع هذه الحالة الإنسانية ؟وكيف تتعاملون معهم في الوزارة؟

ج: نعم ..من المعروف الطفل تحت السن القانوني عند قيامة بأي جريمة جنائية يكون مسئولية وزارة الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي …أما أطفال الدوواعش او كما يطلقون عليهم <اشبال الدواعش>هم مسئولية وزارة الدفاع ويتم التعامل معهم كارهابين وليس كأطفال . ارهابين فكر اولاو تم توظيفهم كاالات للقتل والتدمير وهم يقبعون داخل سجون وزارة الدفاع ونحن نتابع حالتهم الصحية حتى يتم البث في قضاياهم.

س: كيف كانت تجربتك الإنسانية مع هؤلاء الأطفال ؟

ج: رجال كبار يحملون أفكار غير التي يحملها أطفالنا. س: كيف هي أفكارهم ؟ ج: أحد هؤلاء الأطفال يخاف الظلام عند إغلاق الضوء داخل القواطع داخل السجون يبدأ بالبكاء ,وهو قام بازهاق العديد من الأرواح نحن أمام حالات لم نعهدها من قبل وغير مجهزين لتعامل معها إلا إننا نتابع وضعهم باستمرار.

س: كيف سيتم تطبيق القانون عليهم ؟

ج:وفق القانون هم قصر أما وفق الواقع هم آلة حرب قتلوا إعداد كبيرة خلال عملية تحرير درنة حيث كان يقومون بتدريبهم في معسكر الفتايح بمدينة درنة ويقومون بعزلهم بشكل كامل عن البشر وكانوا يعطونهم عقاقير لخفض مستوي هرمون الادرينالين الذي يظهر عند الاحساس بالخوف حتي لا يشعروا بالخوف وهم يحملون السلاح ويواجهون القوات المسلحة لذلك وفق القانون العسكري هم إرهابيين وليسوا أطفال وسيتم التعامل معهم وفق القانون العسكري لذلك سيطبق قانون الارهاب طبقا للقانون العسكري علي الطفل الحدث نظرآ لعدم وجود قانون اخر وهذه كارثه.

س: هل سيطبق القضاء العسكري حكم الإعدام في أطفال الدواعش ؟

ج:لا نعلم حتى الآن ما الذي سيحدث ..منذ فترة بدأت المحكمة في عقد الجلسات ولم يتم فتح ملف الأطفال بعد.

س:هل يتعرض العاملون داخل هذا القطاع للانتهاكات أو محاولات عرقلة سير العمل ؟

ج:باعتبارنا منصب تنفيذي يقوم برصد كل الانتهاكات التي تحدث داخل جميع الوزارات ومختلف القطاعات فمن الطبيعي أن يأتي الأمر ضد مصلحة البعض وبالتالي نحن نتعرض بشكل مستمر لمحاولة التضييق عن سير العمل من جهات رسمية وغير رسمية وتختلف طرق تضيقهم علي عملنا الا اننا نعمل داخل حكومة قائمة واجهزه ظبطية وقضائية خير عون لعملنا وهذا هو الاساس ونحن في محاولة مستمرة لرصد انتهاكاتهم مهما كانت الجهة التي تمارس هذه الانتهاكات.

س:هل يعرقل العرف الغير قانوني السائد في ليبيا علي البث في بعض القضايا ؟

ج:العرف لا يعرقل سير العدالة بل يسهم في حل الكثير من القضايا .