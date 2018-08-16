أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت بمجمع المرحوم سليمان الضراط مساء اليوم الخميس بطولة عمر المختار الثانية لكرة القدم الخماسية .

وفي أول مباراة بالبطولة حقق منتخب بنغازي فوزا كبيرا على منتخب طبرق بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخب بنغازي بهدفين مقابل لاشئ .

وقال عضو لجنة كرة القدم الخماسية ناجي هلال إن المباراة الافتتاحية للبطولة كان من المفترض أن تقام بين منتخب أجدابيا ومنتخب خليج سرت إلا أن الأخير لم يحضر اللقاء فتم احتساب النتيجة لمنتخب أجدابيا .

وأضاف هلال – لأخبار ليبيا 24 – أن كل الأمور التنظيمية للبطولة صارت على أحسن مايرام .

من جهته، أكد مدرب منتخب بنغازي محمد البرداح أن فريقه قدم أداء جيدا واستحق الفوز أمام منتخب طبرق، مضيفاً “سنسعي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لنضمن التأهل للنهائيات على مستوي ليبيا .

ويشارك في البطولة التي يحتضنها مجمع المرحوم سليمان الضراط 3منتخبات هي بنغازي وطبرق أجدابيا فيما انسحب منتخب خليج سرت من البطولة بشكل نهائي .