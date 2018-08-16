أخبار ليبيا 24 – خاص

قدم مدير مطار طبرق الدولي المكلف مؤخراً صلاح سليم اعتذاره من الإدارة أمس الأربعاء بسبب المشاكل التي وقعت بالمطار وإيقاف حركة الملاحة الجوية بالكامل منذ توليه منصبة بعد تكليفه من قبل هيأة المواصلات بالحكومة المؤقتة .

وجاء تقديم الإعفاء عقب احتجاج كافة العاملين بالمطار ضد تعيين المدير الجديد، ولم تخرج أي رحلة من المطار منذ استلامه المهام إلا رحلة حجاج بيت الله الحرام .

وفي ذات الشأن، عقد عميد بلدية طبرق الناجي مازق اجتماع موسع مع عدد من حكماء وأعيان المدينة لمناقشة مشكلة إغلاق المطار بسبب تكليف صلاح سليم مدير جديد ومحاولة عودة المدير السابق حسن أهليل .

وناقش المجتمعون خلال اللقاء أمس محاولة عدول وإقناع رئيس هيأة المواصلات بإلغاء تكليف المدير الجديدة، وإعادة المدير السابق لسابق عمليه لإعادة فتح مطار طبرق أمام الملاحة الجوية .

وأصبحت مشكلة إغلاق المطار البلدية تأرق كافة الأهالي كونه المنفذ الجوي الوحيد الذي يستقبل العديد من الرحلات الداخلية والخارجية، إضافة إلى رحلات المرضى والمسافرين من وإلى دولة مصر .

وكان المد ير السابق للمطار حسن أهليل قد قدم استقالته سابقاً وعدل عنها رغبة في المطالبة بعودته من قبل العاملين بالمطار .