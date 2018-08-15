أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مكتب شهداء عمليات الكرامة بآمرت العميد علي القطعاني عن البدء في توزيع القيمة المالية المخصصة لأهالي الشهداء التي أصدر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بصرفها .

وبلغت القيمة التي حددها القائد العام مبلغ مالي وقدره 1000 دينار لكل أسرة شهيد على أن يعطى المبلغ نقدًا لتسهيل الأمور قدر المستطاع على أسر الشهداء.

ونوه مكتب شهداء عمليات الكرامة أنه سيتم التعامل مع مندوبي الوحدات العسكرية والتي بدورها تقوم بتسليم المبلغ لأسرة الشهيد أو الوكيل عنهم، لذالك على أسرة الشهيد التواصل مع مندوب الوحدة التابع لها الشهيد .