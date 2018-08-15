أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار المبعوث الأممي لدى ليبيا الدكتور غسان سلامة، مساء اليوم الأربعاء والنائب الخاص للشؤون السياسية لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيتفاني ويليامز .

وقال مسؤول الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكى إن الطرفان ناقشا خلال اللقاء مستجدات الوضع السياسي في الوقت الراهن وآخر التطورات فيه .

وأوضح الكاديكي أن الطرفان تناولا مناقشة عدة مواضيع من أهمها ملف نزع الألغام وكيفية دعم البعثة الأممية ملف إعادة أعمار بنغازي .

ومن ناحيته، عبر المبعوث الأممي لدى ليبيا الدكتور غسان سلامة عن عمق سعادته والوفد المرافق له على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها في مدينة بنغازي , وصفاً الاجتماع بأنه “كان مثمرا وبناء.

وأكد المبعوث الأممي على فتح مكتب البعثة الأممية في بنغازي بالأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أنه تم اختيار المقر المناسب للمكتب .

ومن جانبه، رحب المستشار عبدالرحمن العبار بزيارة الدكتور غسان سلامة والسيدة سيتفاني ويليامز لمدينة بنغازي، مثمناً الدور التي تقوم به بعثة الأمم المتحدة من أجل استقرار الوضع في ليبيا بتواصلها المستمر مع كافة المكونات الاجتماعية والسياسية.

وعقب اللقاء أجرى المبعوث الأممى وعميد بلدية بنغازي مؤتمر صحفي .

يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت لأكثر من أربعة سنوات حرب شرسة بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية التي أقدم على زرع المناطق التي كانت تسيطر عليها وتسببت في مقتل وإصابة العشرات من قوات الجيش والمدنيين .