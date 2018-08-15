أخبار ليبيا 24 –خاص

اطلع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر على أوضاع الهلال النفطي واستتباب الأمن في تلك المنطقة الممتدة من أجدابيا شرقا وحتى بن جواد غربا، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء في مقر القيادة العامة بالرجمة بآمر منطقة الخليج العسكرية وأمراء الوحدات العسكرية المنتشرة على طول تلك المنطقة.

واطلع قائد الجيش خلال الاجتماع على انتصارات القوات المسلحة في دحر جيوب الجماعات الإرهابية التي تهاجم بين الفينة، والأخرى بعض الأهداف الحيوية بجنوب وغرب البلاد.

وأصدر القائد العام تعليماته بضرورة الإبقاء على حالة التأهب القصوى ودحر كل من تسول له نفسه المساس بقوت الليبيين وأمنهم وسلامتهم .