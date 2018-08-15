أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتماد وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز مساء اليوم الأربعاء نتائج الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (القسم العلمي – القسم الأدبي – الثانوية الدينية بمدينة البيضاء للعام الدراسي 2018/2017م، بحضور رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني .

وبلغت بنسبة النجاح 57.19%، وكان عدد المتقدمون للامتحانات 26175، والحاضرون 25366، والغائبون 809 ، وعدد الناجحون بلغ 14971، ولهم دور ثاني 11204 .

أما نسبة النجاح بالقسم العلمي، بلغت 59.11%، وكان عدد المتقدمون للامتحانات 18998، والحضور 18566، والغائبون 432، وعدد الناجحون 11230، ولهم دور ثاني 7768 .

ونسبة النجاح بالقسم الأدبي فقد بلغت 52.02%، حيث كان عدد المتقدمون للامتحانات 7142، والحاضرون 6768، والغائبون 374، والناجحون 3728، ولهم دور ثاني 3414 .

وفي ذات السياق، فقد بلغت نسبة النجاح في الثانوية الدينية – بحسب مدير المكتب الإعلامي – 37.14%، وكان عدد المتقدمون للامتحانات 35، وعدد الحاضرون 32، والغائبون 3، والناجحون 13، ولهم دور ثاني 22 .