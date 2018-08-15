أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد مرور نص قرن ونيف على تدشينه، أنهار صباح الثلاثاء انهيار جسر موراندي على الطريق السريع A10 في مدينة جنوة شمال غربي إيطاليا.

ولم يحسب العشرات من المواطنيين بالمدينة من الذين قادتهم الصدفة في العاشرة صباحاً لعبود الجسر أن الرحلة ستنتهي بهم ضحايا لأحدي أكثر حوادث الانهيارات ألما في إيطاليا .

وسببت عاصفة مفاجأة في مدينة جنوة بانهار الجسر المعلق ” موراندي ” الذي يربط بين إيطاليا وفرنسا .

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني – قبل وقتًا قليل من توجهه إلى مكان الحدث صباح اليوم الأربعاء – إن عمليات الانتشال لاتزال مستمرة حتى هذه الساعة، لافتًا إلى أن الحادث أسفر حتى الآن عن مقتل 35 شخص وإنقاذ 4 أشخاص .

ومن جهته، صرح المدعي العام لمدينة جنوة الإيطالية، فرانتشيسكو كوتسي أن انهيار جسر السيارات حدث نتيجة خطأ بشري، ولا توجد صدفة في الأمر.

وقال المدعي العام للصحفيين، عقب زيارته لمكان الحادث: “هذا خطأ بشري، وليس قضاء وقدر”.

الربط بين جسري “الكوف و موراندي”

وهنا تعود بنا الذاكرة إلى المهندس الإيطالي الراحل ، ريكاردو موراندي – 1 سبتمبر 1902 – 25 ديسمبر 1989 – الذي عرف باستخدامه المتميز للخرسانة المسلحة في وقتها .

وكان موراندي مهندسا مدنيا، وحاز على عدد من الجوائز بينها جائزة مؤسسة المهندسين الإنشائيين. من بين أشهر أعماله جسر موراندي “المنهار” بجنوة وجسر وادي الكوف البيضاء وجسر الجنرال رافاييل أوردانيتا في فنزويلا .

تضعضع وادي الكوف

وجسرا الكوف بالبيضاء وموراندي المنهار بجنوة من تصميم المهندس موراندي، الذي توفي في العام 1989، ويبدو من الصورتين أن الجسرين توأم في الشكل والتصميم، فقد بدأ تشييد جسر وادي الكوف بمدينة البيضاء الليبية في العام 1965، أي بعد عامين من بدء تشييد جسر موراندي بمدينة جنوة الإيطالية 1963.

لكن ما قد لا يتذكره البعض أن جسر وادي الكوف جرى إغلاقه أمام المركبات الآلية في 26 أكتوبر 2017، بقرار من مديرية أمن الجبل الأخضر، وذلك بسبب كثرة التصدعات والمشاكل الفنية التي تهدد بانهياره.

فهل سيستيقظ أهالي منطقة الجسر يوماً ما على فاجعة مثل ما حدث في جنوة، خاصة وأن الجسر يشهد حركة مستمرة ويعتبر رابط مهم بين مناطق شرق ليبيا .

ومنذ نهاية عام 2013 اتخذت حكومة البرلمان المؤقتة برئاسة عبد الله الثني من مدينة البيضاء مقراً لها، إضافة إلى اتخاذ البرلمان من مدينة طبرق على الحدود الليبية الشرقية مقراً له بعد احتدام المعارك في مدينة بنغازي بعد أن كان بحسب الإعلان الدستوري مقر البرلمان في بنغازي .

فهذه الأجهزة التنفيذية والتشريعية التي اتخذت من المدن الشرقية بعد تأمين مقراً لها، ما دعا المواطنين والأهالي للسفر باستمرار لهذه المناطق لتسيير أعمالهم من هناك .

وتفيد المعلومات أن تقنية الخرسانة سابقة الإجهاد المستخدمة بجسر موراندي المنهار كانت السمة المميزة للمصمم المعماري الإيطالي، الذي استخدم التقنية نفسها في جسر رافائيل أوردانيتا في فنزويلا، الذي أثار جدلًا منذ إنشائه، وأُكمل بناؤه في العام 1962 غير أنه انهار جزئيًا بعد تشييده بعامين في العام 1964 بعدما ارتطمت به ناقلة نفط وأعيد بناؤه.

لكن بالنسبة للنسخة الليبية فقد أظهرت الفحوص التي أعقبت إغلاقه العام الماضي إمكانية السماح بمرور السيارات الصغيرة فوقه ومنع الشاحنات والسيارات الثقيلة.

نبدة عن الكوف

جسر وادي الكوف – معلم من معالم الجبل الأخضر – يقع غرب مدينة البيضاء بحوالي 19 كم ويربط بين مدينتي البيضاء والمرج، ويعتبر أكبر جسر كبلي خرساني في البلاد ويبلغ ارتفاع عموديه 160 مترا تقريبا فوق سطح الوادي، ويبلغ الطول الإجمالي للجسر المعلق الخالي من الدعائم نحو 447 مترا فيما يبلغ طوله الرئيسي 282 مترا وهو باتجاهين وعرضه 2 × 97 متر، وعند الانتهاء منه حوي هذا الجسر أطول كابل شد خرساني في العالم .