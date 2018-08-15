أخبار ليبيا 24 – خاص

تفصلنا أيام قليلة على عيد الأضحي المبارك، ويعيش أهالي ليبيا أزمات خانقة من نقص للسيولة وارتفاع كبير في الأسعار، ومازاد الطين بلة ارتفاع أسعار أضاحي العيد .

ومنذ دخول رئيس حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس بل أنه حتى قبل أن يدخلها يعد بإصلاحات كبيرة في الوضع الاقتصادي في البلاد الذي انهار بشكل كبيرة .

وعقد اليوم الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اجتماع موسع مع كلاً من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الخطوات النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وسرعة البدء في تنفيذها، وأكد الاجتماع الحرص على أن تكون حزمة الاصلاحات في صالح المواطن وأن تخفف الأعباء عن كاهله، وتكبح في الوقت نفسه من جماح السوق الموازية.

من ناحية أخرى، أكد المجتمعون على أن الأمن الغذائي من أهم الأولويات الوطنية في الدولة، وعبروا عن الحرص على أن تساهم هذه الإصلاحات في توفير السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطن بأسعار مناسبة، وأن تعمل على تعافي الاقتصاد الليبي تدريجياً.