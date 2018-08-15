أخبار ليبيا24

أعلن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إدانته لما تعرض له رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة من تهديدات من قبل عدة مليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس.

وأوضح مجلس الإدارة أن تهديد بن كورة يأتي محاولة لإجباره على إعادة النظر في قرار حل ما يسمى بمكتب مراقبة توزيع الوقود والغاز و الذي كان يرأسه ميلاد عبدالله الهجرسي والذي تمت إحالته للتحقيق والذي قام بإنشاء صفحة في موقع الفيس بوك للجنة وهمية تدعى لجنة أزمة الوقود و الغاز و استخدامه لشعار شركة البريقة لتسويق النفط بشكل غير قانوني.

وأكد مجلس الإدارة أن هذه اللجنة كانت تعمل كواجهة إعلامية للتستر على عصابات تهريب الوقود و دأبت على سرقة جهود الآخرين في مجال مكافحة التهريب و بث أخبار كاذبة من خلال تلك الصفحة و لقد قدمت المؤسسة الوطنية للنفط بلاغات رسمية إلى مكتب النائب العام بهذا الخصوص.

ولفت المجلس إلى أن رئيس حكومة الإنقاذ الوطني قام في 5 مايو 2015م بتكليف ميلاد عبدالله الهجرسي بمتابعة سير عمل محطات الوقود بالعاصمة لمعالجة مشاكل الازدحام عليها و لا يوجد أي قرار رسمي لإنشاء و تنظيم ما يعرف بلجنة أزمة الوقود و الغاز و أن كل من تعامل معها من مختلف الجهات كان بحسن نية.

وأكد مجلس إدارة المؤسسة أن هناك عدة لجان تعمل تحت إشرافه هي القائمة فعليا على رصد عمليات التهريب و شبكاته و وضع حلول لمكافحة التهريب و جمع الأدلة و تقديمها للنائب العام و الأمم المتحدة والمجتمع الدولي و التي كان لتعاونها عظيم الأثر في مكافحة التهريب و جميع هذه الجهات تشهد بذلك في حين لم يسبق للجنة الوهمية المعروفة بلجنة أزمة الوقود و الغاز تقديم أية بيانات أو معلومات أو تقارير لأية جهة من الجهات المذكورة.

وفي هذا الصدد تدعو المؤسسة الوطنية للنفط كل الجهات الوطنية و الدولية إلى ضمان حماية مسؤولي وموظفي المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها من أي اعتقال تعسفي وغير قانوني كما تدعو إلى عدم التدخل في عمل وقرارات المؤسسة الوطنية للنفط تأسيسا على دولة القانون و المؤسسات تحقيقا للمصالح الوطنية العليا.