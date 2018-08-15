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باشرت بلدية بنغازي في تنفيذ أعمال هدم وإزالة المباني المدمرة كلياً تحت إشراف مكتب الشؤون الفنية في قطاع الإسكان والمرافق بناءً على الحصر الذي قامت به لجنة حصر وتقييم أضرار المباني.

و أكد مدير مكتب الشؤون الفنية المهندس خالد العبدلى أن أعمال هدم وإزالة المباني المدمرة جراء الحرب على الإرهاب في المدينة تأتى بناءاً على العقود المبرمة بين بلدية بنغازي والشركات المنفذة والتي ستكون على مراحل.

وأشار العبدلي إلى أن العقود تشمل كافة المباني المدمرة في المناطق ( بوعطنى _ الليثي _ الهوارى _ قاريونس _ قنفودة _ بوصنيب _ القوارشة _ وسط البلاد _ الصابرى _ الزريريعية) ومواقع أخرى في المدينة طالها الدمار.

وطالب مدير مكتب الشؤون الفنية من المواطنين ملاك هذه المباني التعاون مع الشركات المنفذة في انجاز أعمالها .

يشار إلى أن هذه الأعمال تأتى تنفيذا لقرارات الصادرة عن لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني.