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قال المسؤول الإعلامي في الكتيبة 276 مجحفل المنذر الخرطوش إن القوات المسلحة تمكنت من التقدم في المدينة القديمة في مدينه درنة، وتطهير وتأمين لأكثر من 70% منها.

وأوضح الخرطوش أن الكتائب 210 وكتيبة تابعو للواء 106 والسرية الثالثة المقاتلة التابعة للكتيبة 276 مجحفل تقوم بإنهاء الجيوب الأخيرة للجماعات الإرهابية في المدينة القديمة وتأمين مدينة درنة وفق الخطة الموضوعة من قبل الغرفة الأمنية درنة.

وأشار المسؤول الإعلامي بخصوص من استطاع الهروب من مدينة درنة عن طريق الظهر الحمر تم قتلهم من وحدات الجيش من مدينة أجدابيا، قبيل الـ 200 تم قتلهم وهم 14 فرد ولا وجود لعائلة معهم حيث تواجدوا بدون آلية بعد توصيلهم من قبل معلوم وتركهم هناك.

ولفت الخرطوش أن للمجموعة التي هاجمت أمس الاثنين جهاز منظومة النهار الصناعي المقابلة للمستودع وسرقه 6 آليات منها سيارة مياه و3 سيارات أخرى نقل وتموين كامل والتحرك عند الـ 4 فجرا علاقة بهذه المجموعة التي فرت من مدينة درنة عم طريق الظهر الحمر.

وأوضح المسؤول الإعلامي أنه تم القبض على فردين قرابة بوابة العزيات بمسافة 11 كيلو مترجلين ولا يحملون سلاح من الهاربين من الظهر الحمر في مدينه درنة.

يشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت بعد نصب كمين محكم من قتل عدد 14 عنصر إرهابي في طريق أجدابيا طبرق طريق الـ “200” كانوا فارين من المعارك في مدينة درنة.