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تمكن فريق نادى السويحلي للشباب للكرة الطائرة تحت 19 سنة من تحقيق الفوز على فريقي المروج فى افتتاح البطولة.

وتفوق السويحلي الاثنين على فريق شباب النصر وثلاثة أشواط نظيفة ، وبهذا الفوز تمكن شباب السويحلي من الظفر بالبطولة لفئة تحت 19 سنة للموسم الرياضي 2018 / 2019 ويتوج بها عن جدارة وأستحقاق.

وحقق السويحلي التتويج بعد جهد كبير تحققه إدارة النادي صحبة الطاقمين الفني والإداري وأيضا الطاقم الطبي المصاحب، وستجرى اليوم الثلاثاء بعد إسدال الستار على مباراة النهائي لكأس ليبيا بين فريقي السويحلى والمروج.

وبالعودة لمباراة فريقي النصر والسويحلي والتى انتهت لصالح شباب السويحلي عن جدارة وبثلاثة أشواط دون رد حيث جاءت الأشواط كالتالي :

* الشوط الأول 25 مقابل 18 فى زمن وقدره 20 دقيقة ..

* الشوط الثاني 25 مقابل 16 فى زمن وقدره 22 دقيقة ..

* الشوط الثالث 25 مقابل 18 فى زمن وقدره 22 دقيقة ..

* ادار المباراة حكم أول عبدالسلام البكراوي ..

* حكم ثانى أسماعيل الكيلاني ..

وفى ختام اللقاء تم اختيار لاعب فريق السويحلى محمد قرواش الذي يحمل الغلالة رقم ” 10 ” كأفضل لاعب فى المباراة ، وقد تم تسليمه الجائزة المقدمة من ” مرمرة مول ” الذى قام بتسليمها له اللاعب الدولي السابق بنادى النصر للكرة الطائرة مصطفى عبدالسلام.