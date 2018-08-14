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صرح الناطق الرسمي لجهاز الحرس البلدي بنغازي إبراهيم الطلحي أن دوريات الحرس البلدي غرفة عمليات شرق بنغازي ضبطت شخصين من العمالة الأجنبية يبيعون الدقيق المدعوم.

وأضاف الطلحي أنه تم ضبط عاملين من الجنسية المصرية يقومان بتفريغ أكياس الدقيق المدعوم في أكياس أخرى تحمل أسم شركة “الربوة”.

وأوضح الناطق الرسمي لجهاز الحرس البلدي أن الكمية تقدر بحوالي 200 كيس مع العلم بأن شركة “الربوة” مغلقة منذ أربعة أشهر حسب ما أفاد أحد العاملين بها.

وأفاد الطلحي أن التحقيق لازال جاريًا مع المشتبه بهم وتم إيداع العمال في السجن لحين عرضهم على النيابة العامة.