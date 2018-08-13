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تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي من ضبط أحد العناصر الإجرامية من الجنسية التشادية عقب قيامه بعملية قتل داخل اختصاص مركز شرطة بنينا.

وأوضحت الإدارة انه تمت إحالة محضر واقعة قتل المجني عليه من الجنسية التشادية من مركز شرطة بنينا عن طريق النيابة العامة مفاده قيام المدعو (هـ ي) تشادي الجنسية والمدعو (أ ع) بإسعاف المجني عليه.

وأكدت أنه على الفور انتقلت قوة تحري من الإدارة لمسكن المذكورين أعلاه وبتكثيف التحريات بالمكان وجمع المعلومات تبين أن الجاني (أ ي) من الجنسية التشادية وبمواجهته اعترف بما نسب عقب تقنين الإجراءات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

يشار إلى أن سليك حامد حمدان (28 عامًا) تشادي الجنسية يمتهن رعي الإبل، قُـتل طعنًا في حادثة سطو مسلح تعرض خلالها لسرقة مبلغ مالي قدره 1000 دينار كانت بحوزته.