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كشف مقرر مجلس النواب وأحد أعضاء الوفد المشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي، صالح قلمة أنه تمت مناقشة الوضع الليبي الراهن والدور الذي يجب أن يقوم به البرلمان الأفريقي.

وأضاف قلمة على هامش الاجتماعات المقامة في مقر البرلمان الأفريقي في ميدرلاند في جنوب أفريقيا أنه تم استعراض إمكانية قيام البرلمان بزيارة إلى ليبيا في الفترة المقبلة.

وأوضح مقرر الجلسة أنه تم أيضًا مناقشة آلية إدراج الملف الليبي ضمن جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأفريقي في أكتوبر المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي .

من جانبه وصف نائب رئيس مجلس اتحاد الشباب الأفريقي يوسف كمود ، أحد أعضاء وفد مجلس النواب الاجتماع بأنه ناجح جداً ، حيث تم خلاله مناقشة عدد من البنود.

ولفت كمود إلى أن البنود التي تمت مناقشتها هي تقرير التسليم و الاستلام من المجلس السابق، وخطة عمل المجلس المنتخب حديثا.

وأضاف نائب رئيس مجلس الاتحاد أنه نوقش أيضًا المقترحات و الاستراتيجيات الخاصة بمجلس الشباب لتقديمها في الدورة البرلمانية المقبلة.

يشار إلى أن وفد أعضاء مجلس النواب تمكنوا على هامش اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي من المشاركة في جلسات لجنة العدل وحقوق الإنسان وحضروا احتفالية مؤتمر قمة السلام للقادة الأفارقة بسانتونز.