أخبار ليبيا24- خاص

أنهت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أعمال صيانة محطة خالد بن وليد الواقعة في حي ( 7000 وحدة سكنية بمنطقتي الماجوري – الحدائق ) حيث تم الانتهاء من تركيب مضخة خارجية ذات إنتاجية عالية لسحب المياه من الخط الرئيسي الخارجي .

وفى هذا السياق أوضح رئيس قسم المحطات المهندس إدريس الفسي الأسباب التي أدت إلى نقص وانقطاع المياه على سكان 7000 وحدة سكنية بهذه المنطقة مرده الانقطاع المفاجئ والمستمر للتيار الكهربائي الذي يتسبب في عطل المضخات في المحطة.

وأضاف الفسي أن بعض السكان المجاورين والمحلات التجارية وغسيل السيارات والفرش ومعارض السيارات يقومون بتوصيلات غير شرعية مما يتسبب في نقص المياه المخصصة لتغذية الوحدات السكنية والبالغ عددها 900 وحدة سكنية .

وأشار إلى أن المياه لم تكن مقطوعة كليا كان يتم الضخ ساعتين ويوقف وساعتين بسبب انقطاع التيار الكهربائي ولعدم وجود مياه في الخط الرئيسي ، موضحًا أن مدة الانقطاع كانت من خمسة أيام إلى أسبوع تقريبا.

ومن جهته ناشد رئيس المحطة يوسف الشريف المواطنين بالحفاظ على استهلاك المياه والالتزام بدفع رسوم المياه حتى تتمكن الشركة من القيام بمهامها وخصوصا وأن الشركة تعرضت إلى تدمير وتخريب من قبل الجماعات الإرهابية ونتج عن ذلك خسائر مادية هائلة في مخزونها من معدات والآليات وغيرها .

الجدير بالذكر أن البلدية قامت بشراء مضخة حسب المواصفات التي طلبتها شركة المياه والصرف الصحي إيطالية الصنع وتسليمها لمشرف المحطة يوسف الشريف.