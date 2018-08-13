اختطف أبوبكر محمد القاضى رئيس مجلس إدارة الشركة الخطوط الجوية الإفريقية من قبل مجموعة مسلحة بمدينة طرابلس مساء أمس و اقتادته إلى جهة غير معلومة،فيما أكدت مصادر لأخبار ليبيا 24 أن العاملين بالشركة قاموا بإيقاف منظومة المبيعات بشركة الخطوط الإفريقية في طرابلس و اعلنوا أنهم سيدخلون في إضراب مفتوح بكل المطارات الليبية في حال عدم إطلاق سراح القاضي .

و من جهة أخرى ذكرت مكصادر صحفية أن شبابا من مدينة سبها التي ينحدر منها القاضي ، هددوا بإغلاق منظومة أبار الحساونة الخاصة بالنهر الصناعي التي تزود مناطق شمال غرب ليبيا بما فيها العاصمة طرابلس بمياه الشرب في حال عدم إطلاق سراح القاضي .