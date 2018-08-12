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توعد ملك المملكة الأردنية عبد الله الثاني بمحاسبة “كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه، مشيرا إلى أن هؤلاء المجرمين معروفون للوطن، ويشكلون خطرا ليس على الأردن فحسب بل على الأمة الإسلامية كلها”.

وقدم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تعازيه لأسر “شهداء” الوطن، في إشارة إلى رجال الشرطة الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين في الفحيص والسلط، وذلك خلال ترأسه الأحد لاجتماع لمجلس السياسات الوطني في عمان.

وأضاف عبدالله الثني: “سنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة وبكل قوة وحزم”، مؤكدًا أن أي عمل يستهدف الأردن “لن يزيدنا إلا وحدة وقوة وإصرارا على القضاء على الإرهاب وعصاباته الإجرامية”.

وشدد العاهل الأردني على أنه “لا تردد في محاربة آفة الإرهاب” وأن “الجبهة الوطنية القوية ووعي الشعب الأردني الذي يرفض هذا الفكر الظلامي الدخيل على الدين الإسلامي هو مصدر قوتنا ويميز وطننا”.

وكان أربعة رجال من الشرطة الأردنية قد قتلوا خلال مداهمة إحدى البنايات التي كان يتحصن بها عدد من المسحلين في مدينة السلط يوم أمس السبت وذلك هو الحادث الثاني من نوعه خلال يومين، حيث لقى رجل أمن مصرعه في مدينه الفحيص الجمعة بعد زرع عبوة ناسفة أسفل السيارة التي كان يستقلها.