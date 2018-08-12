لا يزال الوضع على بالمعابر الحدودية بين تونس و ليبيا يقض مضجع السلطات التونسية و يعطل مصالح المواطنين من الجانبين في ظل الإغلاق المستمر من وقت لأخر .

لا يوجد بين تونس و ليبيا سوى معبر راس جدير الذي يقع في الشمال , و معبر ذهيبة_وازن الذي يقع جنوب تونس و قرب مدينة نالوت الليبية ، و إغلاقها المستمر خلق حالة من الاضطراب على الجانبين التونسي والليبي .

و يعيش معبر ذهيبة- وازن الحدودي منذ أكثر من شهر ، كرا وفرا بين الغلق وإعادة الفتح ، في ظل الضغط المتزايد عليه باعتباره المنفذ الوحيد حاليا بين تونس وليبيا، بعد تعطل الحركة بمعبر رأس جدير.

ويرجع تعثر حركة معبر رأس جدير إلى احتجاجات تجار بنقردان، المطالبين ب”حسن المعاملة بين الطرفين الليبي والتونسي”، ورجوع “التجارة البينية دون ضغوطات وعدم فرض رسوم إضافية”.

على اثر سلسلة من الاتصالات والمفاوضات بين الطرفين الليبي والتونسي، تم الاتفاق مساء السبت 11 أغسطس على إعادة فتح معبر الذهيبة وازن الحدودي الأحد انطلاقا من الساعة الثامنة صباح بعد إغلاقه من الجانب الليبي منذ 5 أيام لأسباب تنظيمية.

مدينة بن قردان التونسية الحدودية تشهد منذ شهر اعتصامات واضرابات جوع على خلفية الوضع بالمعبر الحدودي راس جدير على خلفية فرض الجهات الليبية رسوما يروها مرتفعة و مبالغ فيها .

و يطالب نشطاء و رجال أعمال من الجانبين الليبي و التونسي بحلول جذرية لمشاكل المعابر الحيوية لتنقل المسافرين و البضائع , حيث يتعرض المسافرين الليبيين للمضايقات و الإعتداءات من الجانب التونسي من رجال الأمن و التجار و مواطني المدن و البلدات الحدودية .

و كانت السلطات الليبية قد أغلقت الاربعاء 8 اغسطس المعبر الحدودي ذهبية وازن الرابط بين تونس وليبيا وتمّ تعليق حركة العبور به في الاتجاهين.

وجاء قرار غلق المعبر بعد تنفيذ أهالي مدينة ذهيبة الحدوية التونسية احتجاجا على منعهم من جلب السلع عبر المعبر من ليبيا وبررت السلطات الليبية قرارها القاضي بغلق المعبر بتخوّفها من ردة فعل المحتجين التونسيين ضد المواطنين الليبيين القاصدين الأراضي التونسية.

يشار إلى أنّ الجانب الليبي كان قد اغلق نهائيا معبر راس جدير الذي يشهد تعطّل الحركة في الاتجاهين في انتظار التوصل الى حل نهائي مع تونس في ما يتعلّق باعتصام تجار تونسيين بمدينة بن قردان بسبب عدم الغاء الجانب الليبي إتاوة ال30 دينارا المفروضة على الشاحنات التونسية , فيما يحاول الجانب الليبي الحد من تهريب البضائع و السلع و الوقود للجانب التونسي ” .