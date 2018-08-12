يتواصل غلق معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا في الاتجاهين لأكثر من شهر مع السماح فقط للحالات الإنسانية بالمرور. إجراء وصفه عدد من التجار التونسيين المشاركين في اعتصام « سيب نسيب » بأنه اثر سلبا على تجارتهم البينية بين تونس وليبيا. واستنكر المحتجون عدم التعامل بجدية مع مطالبهم سواء على المستوى المحلي من طرف الحكومة وحملوا الحكومة مسؤولية ما قد تؤول اليه الأوضاع باعتبارها الطرف الوحيد الذي يخوّل له التفاوض مع الجانب الليبي وإيجاد الحلول الجادة للمعبر .

و يرجع إغلاق المعبر على خلفية فرض السلطات الليبية إجراءات جمركية و رقابة مشددة على التجارة بالمعبر لمنع التهريب و مكافحته , فيما أعتبرها التجار التونسيين إجراءات قاسية و تؤثر بتجارتهم و أدى الأمر إلى إعتداءات طالت سيارات المسافرين الليبيين بمدينة بن قردان الحدودية التونسية .