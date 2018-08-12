أكد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة، على إيجاد آلية تمكن المصلحة من توفير خام جوازات السفر وتفعيل كافة البنود المبرمة في التعاقدات.

وأكد رئيس المصلحة أن العمل جار لحل معضلة نقص المادة الخام للجوازات في فترات متلاحقة.

وفي هذا السياق، تطمئن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب المواطنين بقرب انفراج الأزمة وسيتم تشغيل معظم الفروع والأقسام في كامل التراب الليبي.

يذكر أن الليبيين يعانون من إستخراج جوازت السفر نتيجة لمشاكل نقص المواد الخام لطباعة الجوازت و مشاكل المنظومة الإلكترونية التي يقع مقرها الرئيسي بالعاصمة طرابلس , و يتحصل المواطن على الجواز في أوقات تترواح مابين 9 أشهر إلى عام و قد تتأخر بعض الجوازت في الصدور لمدة أطول .